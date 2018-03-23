Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uluslararası piyasalarda çifte rekor: Dolar 4.03 lira, euro 4.97 lira
Dolar 4.03 lira, euro 4.97...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yaptığı görüşmenin içeriğine dair açıklama yapıldı
Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın...
Afrin'de EYP infilak etti: 3 şehit, 3 yaralı
Afrin'de EYP infilak etti: 3...
flaş... Bitlis'ten acı haber... 1 asker şehit
Bitlis'ten acı haber... 1 asker...

Kocaeli ve Sakarya'da her yer toza bulandı

Ergün AYAZ- Aziz GÜVENER/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ ve Sakarya'da, toz taşınımı nedeniyle her yer toza bulandı. Araçlar, tozla kaplanırken, sürücüler, oto yıkamacıların önünde uzun kuyruklar oluştu. Kocaeli ve Sakarya'da, gece saatlerinde,...

Kocaeli ve Sakarya'da her yer toza bulandı

Ergün AYAZ- Aziz GÜVENER/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ ve Sakarya'da, toz taşınımı nedeniyle her yer toza bulandı. Araçlar, tozla kaplanırken, sürücüler, oto yıkamacıların önünde uzun kuyruklar oluştu.
Kocaeli ve Sakarya'da, gece saatlerinde, toz taşınımı meydana geldi. Sabah bulanık havayla karşılaşan kent sakinleri, araçlarının tozla kaplandığını gördü. Sürücüler, yola çıkaracakları araçlarının camlarını temizledi. İş yerlerine gitmek üzere yola çıkanlar, D- 100 üzerindeki akaryakıt istasyonlarına ve oto yıkamacılara girerek, araçlarını yıkattı. Oto yıkamacıların önünde uzun kuyruklar oluştu. Akaryakıt istasyonunun araç yıkama bölümü çalışanı, "Araçlar tozla kaplandı. Araçlarını yıkatmak isteyenler nedeniyle ilk defa bu kadar yoğunlukla karşılaşıyoruz" dedi. İşe giderken, aracını yıkatan Filiz Bozan ise "Bütün araçlar, tozla kaplandı. Aracımızı yıkatmak zorunda kaldık" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314