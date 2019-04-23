Kocaeli Valiliği'nden cezaevleri önünde yapılmak istenen eylemlere yasak

İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Valiliği'nce terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulandığı öne sürülen sözde tecridin kaldırılması talebiyle örgüt mensubu tutuklu ve hükümlülerin başlattığı süresiz açlık grevine destek amacıyla cezaevleri önünde yapılması planlanan eylemler yasaklandı.

Kocaeli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:

'9 Nisan tarihinden itibaren devam eden günlerde Ceza İnfaz Kurumları önünde PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulandığı söylenen sözde tecritin kaldırılması talebi ile ülkemiz genelinde, cezaevlerinde tutuklu hükümlü bulunan PKK/KCK terör örgütleri mensuplarınca başlatılan süresiz/dönüşümsüz açlık grevi eylemlerine sözde destek vermek amacıyla, cezaevleri önünde yapılması planlanan eylem/etkinlikler ile ilgili olarak, provokatif eylemlerin yaşanabileceği, karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet verebileceği ve böylece kamu düzenin ve kamu güvenliğinin bozulacağına yönelik ciddi duyumların alınması sebebiyle, ilimiz genelinde bu amaca yönelik gerçekleştirilebilecek, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla, eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin engellenmesi ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem/etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 7. ve 17. Maddeleri hükmü gereğince, Kocaeli İl sınırları içerisinde 22 Nisan günü saat 00.01’den 6 Mayıs günü saat 24.00’a kadar Valilik Makamı’nın 22 Nisan tarih ve 1150 sayılı Olur Emri ile yasaklanmıştır.'