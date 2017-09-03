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Kocaeli'nde tatilcilerin dönüş yoğunluğu (3)

YOĞUNLUK AKŞAM DA DEVAM ETTİ TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu İstanbul istikameti Kocaeli kesiminde akşam da yoğunluk devam etti. TEM Otoyolu'nun Sapanca ile İzmit Bekirdere rampası arası ile Dilovası rampasında belirli aralıklarla yoğunluk oluştu, sürücüler yavaş...

Kocaeli'nde tatilcilerin dönüş yoğunluğu (3)

YOĞUNLUK AKŞAM DA DEVAM ETTİ
TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu İstanbul istikameti Kocaeli kesiminde akşam da yoğunluk devam etti. TEM Otoyolu'nun Sapanca ile İzmit Bekirdere rampası arası ile Dilovası rampasında belirli aralıklarla yoğunluk oluştu, sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. 
Araç kullanmaktan yorulan bazı sürücüler, yol kenarlarında bulunan tesislerde bir süre mola verdikten sonra yollarına devam etti. Trafik ekipleri TEM Otoyolu'nda emniyet şeritlerini ihlal eden sürücüleri ise sık sık uyardı. Yoğunluğun gece boyunca ve yarın devam etmesi bekleniyor.

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