Kocaeli'nde büyük yangın

Ergün AYAZ/BAŞİSKELE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir kağıt deposunda çıkan yangın yan tarafında bulunan gıda deposu ile otomobil bayisinin servis bakım bölümüne sıçradı.

Saat 06.15 sıralarında, Başiskele Sanayi Mahallesi Özbaki Sokak'ta bulunan bir kağıt deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin kapladığı kağıt deposundaki yangın yan tarafında bulunan bir gıda firmasına ait depoyla bir otomobil bayisinin servis bakım bölümüne sıçradı. İhbar üzerine olay yerine İzmit ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

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