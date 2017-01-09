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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı planı yapanlar adliyede

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eylem için keşif yaparak bölücü terör örgütüne bilgi verdikleri tespit edilen 6 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi...

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı planı yapanlar adliyede

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eylem için keşif yaparak bölücü terör örgütüne bilgi verdikleri tespit edilen 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi bölücü terör örgütü PKK'dan aldıkları talimat doğrultusunda geçen Ağustos ayında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün çevresinde keşif yapan kişileri tespit etti. Emniyet müdürlüğünün çevresinde fotoğraf çeken, çevredeki kişilerden bilgiler alarak Kuzey Irak'ta bulunan örgüt yöneticilerine bilgi veren L.A, M.D, F.A. ve C.A. Şırnak, Mardin, Yalova ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. 4 kişi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, soruşturma kapsamında 2 kişi daha yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından 6 kişi bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.


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