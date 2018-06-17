Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim
Egitimde performans sistemii kaldırılacak
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
SON DAKİKA! Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu
Şırnak'tan acı haber: Yüzbaşı Şehit...

Kocaeli'de yollarda bayram dönüşü yoğunluğu

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), () - RAMAZAN Bayramı'nın son gününde, TEM yolu ile D- 100 yolunun Kocaeli kesimi İstanbul yönünde yoğunluk meydana geldi. Bayramı memleketinde ve tatil bölgelerinde geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor....

Kocaeli'de yollarda bayram dönüşü yoğunluğu

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), () - RAMAZAN Bayramı'nın son gününde, TEM yolu ile D- 100 yolunun Kocaeli kesimi İstanbul yönünde yoğunluk meydana geldi.
Bayramı memleketinde ve tatil bölgelerinde geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor. İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan köprü konumunda bulunan Kocaeli geçişinde 3 şeritten 2 şeride düşen Bekirdere rampası ve Hatipköy geçişleri ile Dilovası rampasında İstanbul yönüne doğru yoğunluk meydana geldi. İstanbul yönündeki yoğunluk nedeniyle sürücüler, araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Sapanca'dan İzmit'e yaklaşık 1 saatte ulaştıklarını belirten Resul Arslan, "Sapanca'da, akrabalarımızın yanına bayram ziyaretine gittik. Yaklaşık 1 saatte İzmit'e ulaştık. İstanbul'a kaç saatte ulaşırız, bilemiyorum. Umarım, yollar açıktır" dedi. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325