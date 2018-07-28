Kocaeli'de yol açıldı, tren seferleri başladı; yeni yağış uyarısı yapıldı

KOCAELİ'de dün akşam saatlerinde başlayan ve kentte yaşamı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle Gebze-İzmit arasında raylardaki çökme onarılarak tren seferleri yeniden başlatıldı. Aynı zamanda Hereke bölgesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 Karayolu İstanbul yönü ulaşıma açıldı.

Kocaeli'de dün akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak sonrası ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı araçlar su altında kalırken, karoyllarında biriken sular nedeniyle bazı bölgelerde trafik akışı durdu.

DEMİRYOLU HATTI ONARILDI

Yaşanan şiddetli yağış nedeniyle Gebze-İzmit arasında 61'inci kilometrede rayların altındaki toprak çökmesi ve su birikmesi nedeniyle seferler durdu. Ankara-İstanbul seferini yapan yüksek hızlı tren, İzmit Garı'nda durdurularak yolcular trenden indirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği 20 otobüs ile yolcular İstanbul'a gönderildi. TCDD'nin resmi twitter hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Dün 27.07.2018) aşırı yağış nedeniyle tren trafiğine kapatılan Kocaeli İli Körfez-Gebze istasyonları arasındaki demiryolu hattı, çalışmaların tamamlanmasının ardıdan bugün (28.07.2018) saat 04.30'dan itibaren tren trafiğine yeniden açılmıştır. Trenlerimiz seferlerine normal devam etmektedir" denildi.

KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

Yoğun yağış nedeniyle dün gece D-100 karayolu Here Taş Ocakları mevkiinde toprak kayması meydana geldi. Olay nedeniyle D-100 karayolu İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı.

Toprak kaymasının yaşandığı sırada yolda herhangi bir aracın geçmemesi olası bir faciayı önledi. İstanbul'a gitmek için yola çıkan araçlar ise Körfez Turnikeleri'nden TEM Otoyolu'na yönlendirildi.

Karayolları ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleri ve kamyonlarla yoldaki toprağı temizlemesi sonrasında sabah saat 05.00 sıralarında yol yeniden ulaşıma açıldı.

ANİ YAĞIŞ VE SU BASKINI UYARISI

Metoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden Kocaeli'nde bugün de kuvvetli yağış, ani sel ve su baskınları olacağı yönünde açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

"Kocaeli'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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