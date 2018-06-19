Kocaeli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),() - KOCAELİ'de etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu. Yollar sularla kaplanınca araçlar ilerlemekte zorlandı.

Bugün öğle saatlerinde İzmit, Kartepe, Derince ve Körfez ilçelerinde etkili olan sağanak, birçok yerde su baskınlarına neden oldu. D-100 Karayolu üzerinde bulunan alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı. İzmit Tren Garı önünde tramvay yolu üzerinde oluşan su birikintisi nedeniyle tramvay seferleri kısa süreli durduruldu. Tramvay yolunda biriken su vidanjör yardımıyla çekildi. Birçok ev ve iş yerini su bastı. İSU ve itfaiye ekipleri su baskınlarının yaşandığı bölgelerde suları çekmek için uğraştı. Yoğun yağıştan kaçmaya çalışan vatandaşlar ise otobüs duraklarına ve saçakların altlarına sığındı.

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