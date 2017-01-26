Kocaeli'de rehabilitasyon merkezleri ve engelli memurlara kar tatili

KOCAELİ'de kar yağışı nedeniyle özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitime yarın ara verildi. Kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlar da idari izinli sayılacak.

Kocaeli Valiliği, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "Kar yağışının ilimizde etkili olması beklenmektedir. Bu nedenle Kocaeli genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel rehabilitasyon merkezlerinin Cuma günü eğitim ve öğretime bir gün ara vermeleri uygun görülmüştür. Aynı gün kamuda çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacaktır" denildi.