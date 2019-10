Kocaeli'de Kartepe Zirvesi

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nce 'Şehircilik ve Mutlu Şehir' konulu Kartepe Zirvesi düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, zirvede yaptığı konuşmada, "Plastik ne yazık ki tüm dünyayı esir almış durumda. Korkum o ki 21'inci yüzyıl ne bilgi ne teknoloji, tarihe 'plastik çağı' olarak geçecek. Araştırmalar, 2050'de okyanuslarda balıktan çok plastiğin yüzeceğini gösteriyor. İşte bu gerçeklerden hareketle 'Sıfır Atık' projesini başlattık" dedi.

Kayak merkezi Kartepe'deki otelde yapılan zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Temsilcisi Alvaro Rodrigez, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti'li milletvekilleri, bilim insanları, yazarlar, araştırmacılar ve kurum temsilcileri katıldı. Emine Erdoğan, zirvede yaptığı konuşmada, "Bugün öyle bir değişim çağında yaşıyoruz ki ihtiyaçlar hemen her gün farklılaşıyor. Şehirlerin sınırları aynı kalıyor; fakat hafızaları ve ruhları, günün şartlarına göre bazen genişliyor bazen daralıyor. Şehirler, ruhları olan canlı organizmalar gibidir. Bir şehir, her gün yeniden inşa edilir ya da onlardan koparılan tarihle yıkılır. Bir şehrin kimliği ile o şehirde yaşayan insanların kimliği daima alışveriş halindedir" dedi.

'KÜRESELLEŞME, ŞEHİRLERİ ÇORAKLAŞTIRDI'

Küreselleşmeyle şehirlerin çoraklaştırıldığını kaydeden Erdoğan, "İki şehri birbirinden ayıran, koordinatları değil kimlikleridir. Fakat son yıllarda görüyoruz ki şehirler, artık birbirine daha çok benzer hale geldi. Küreselleşme, kimlikleri tek tipli hale getirirken, şehirleri de çoraklaştırdı. Büyük edebiyatçımız Tanpınar, 'Beş Şehir' kitabının İstanbul bahsinde şöyle diyordu; 'Bugün mahalle kalmadı. Mahallenin yerini, alt kattaki üsttekinden habersiz, ölümüne, dirimine kayıtsız, her penceresinden ayrı bir radyo merkezinin nağmesi taşan apartman aldı'. Bundan yıllar önce İstanbul'un hızlı kentleşme karşısında verdiği mücadele, büyük edebiyatçının kalbine kıymık gibi batmıştı. Şehirden eksilen bir park, bir çeşme, kolektif hafızaya büyük hasar veriyor. Bazen bir mekanın yitip gitmesi, birçok insanın anı defterinden sayfalar koparıyor. Şehirlerimiz modernleşiyor derken, her gün biraz daha eksiliyoruz" diye konuştu.

'KİRLİ HAVA YERİNE TEMİZ GÖKYÜZÜNE BAKIYORUZ'

Tüm şehirlerin doğal gaza kavuşturulduğunu belirten Emine Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün puslu ve kirli hava yerine temiz gökyüzüne bakabiliyoruz. Sorunlar, gönlünü şehre vermiş bir yönetim anlayışıyla bertaraf edildi. İstanbul'u tarif etmek, işlerin en zoru olsa da ona 'gündüz düşüdür' diyebiliriz. Adeta gözlerimiz açıkken gördüğümüz bir rüya şehirdir, İstanbul. Necip Fazıl'ın 'Ay ve güneş, ezelden iki İstanbulludur' diye tarif ettiği kültürler kavşağıdır; fakat o da almıştır nasibini türlü değişimlerden. Asırlar boyu tüm dünyaya esin kaynağı olmuş İstanbul'un 7 tepesine, vaktiyle çöp tepeleri eklenmişti. Hatırlarsınız; Hekimbaşı'ndaki vahşi çöp depolama alanının patlamasıyla 38 kişi hayatını kaybetmişti. İstanbul gibi bir metropol, 20'nci yüzyılda böyle ilkel koşullarda can çekişti. İstanbullular evlerine bidonlarla su taşıyordu. Çöp kokusu solumaya alışmış halk; ağaç, çimen, deniz kokusuna hasretti. Neyse ki bu sorunlar, gönlünü şehre vermiş bir yönetim anlayışıyla bertaraf edildi. Gazetelerin gaz maskesi dağıttıkları bir ortamda, tüm şehir doğal gaza kavuştu. Bugün puslu ve kirli hava yerine, temiz bir gökyüzüne bakabiliyoruz."

Şehirlerin yeni sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Şehirlerimiz artık yeni sorunlarla karşı karşıya. Bu durum, şehir kavramını yeniden yorumlamayı, trafik, ulaşım, güvenlik ve atık yönetimi gibi alanlarda yeni çözümler üretmeyi gerektiriyor. Tüm bunlara, dünya metropollerinin kendi aralarındaki rekabet de eklenince teknolojik altyapıyla kültür atlasını uyumlu kılacak yeni yaklaşımlar gerekiyor" dedi.

'YOL HARİTAMIZ, MUTLU VE KÜLTÜRLÜ ŞEHİRLER'

Bundan sonraki hedefin akıllı, mutlu ve kültürlü şehirler inşa etmek olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tüm alanlarda olduğu gibi şehirlerimizi dönüştürmede de insan odaklı yaklaşım benimsemeliyiz. İnsanın fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını önceleyen politikalar geliştirmeliyiz. Sadece İstanbul'da değil tüm şehirlerimizde, o topraklardan gelmiş geçmiş medeniyetlerin izlerini okuyabileceğimiz evrenler kurmalıyız. İnsanın aidiyet duygusunu artıran, yerel malzemenin geleneksel mimari ile buluştuğu projelere daha da ağırlık vermeliyiz. Toprakla ilişkisini kesen değil yere sağlam basan, çevrenin doğal bir parçası olan mimariye geçmeliyiz. Şehirlerimiz; genç yaşlı, kadın erkek, özel ihtiyaç sahibi, engelli bireylerin ihtiyaçlarına cevap verecek daha katılımcı hale gelmelidir. Şehirlerin en önemli sorunlarından biri de bildiğiniz gibi atık meselesidir. Kentlere göçün artmasıyla doğru orantılı olarak atık miktarımız artıyor. Plastik ne yazık ki tüm dünyayı esir almış durumda. Korkum o ki 21'inci yüzyıl ne bilgi ne teknoloji, tarihe 'plastik çağı' olarak geçecek. Araştırmalar, 2050'de okyanuslarda balıktan çok plastiğin yüzeceğini gösteriyor. İşte bu gerçeklerden hareketle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızla 2017'de 'Sıfır Atık' projesini başlattık. İlk etapta kamu binalarımız sisteme dahil oldu. 2023 senesine kadar 'sıfır atık' sistemini tüm ülkede yüzde 100 gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

'HER ŞEY KENDİ EVLERİMİZDE BAŞLAMALI'

Emine Erdoğan, Japonya'nın Kamikatsu şehrini 'sıfır atık' konusunda örnek göstererek, şöyle konuştu:

"Şehir söz konusu olduğunda konuşacak elbette çok şey var. Japonya'da yakından tanıma imkanı bulduğum, dünyanın ilk 'sıfır atık kasabası' olan Kamikatsu, bu seferberlik adına umutlarımızı artırıyor. Kamikatsu'da yerel halk, kurulan sistem sayesinde çöplerini tam 45 kategoriye ayırarak, atıklarının yüzde 80'ini geri dönüştürüyor. Öyle ki bunu milli bir davaymışçasına sebatla sürdürüyorlar. Daha da ilginci, halk bu süreçte görüyor ki aslında birçok malzeme çok gereksiz yere paketleniyor. Bu farkındalık yavaş yavaş bir yaşam tarzı haline geliyor. Kamikatsu, küçük bir örnek ama geri dönüşümün bir yerleşim yeri ölçeğinde mümkünlüğünü gösteriyor. Bizim şehirlerimiz de yenilenebilir enerji kaynaklarıyla tüketmeden var olabilen şehirler haline gelmelidir. Aslında bu bize yabancı değil. Geçmişimizde de öyle yaşamıyor muyduk? Organik atıkların gübreye dönüştüğü, plastik poşet yerine filelerin kullanıldığı tasarruf kültürü ile yaşamıyor muyduk? Geçmişteki bu tecrübelerimizle çağın ihtiyaçlarını sentezleyerek şehirlerimizi yaşanabilir hale getirmeliyiz. Bunun için atacağımız ilk adım önemlidir. Kendi evlerimizde başlamalı her şey. Çocuklarımıza bu bilinci vermeliyiz. 1 saniyede, gözümüz kapalı çöpe attığımız plastiğin binlerce yıl tabiatta kalacağını onlara iyi anlatmalıyız. Önemli toplumsal rolleri olan sizlerin de bu farkındalığa katkı sağlayacağına gönülden inanıyorum. Şehir söz konusu olduğunda konuşacak elbette çok şey var. Bu zirveden çıkacak ortak aklın, yerel yönetimlerimize ve şehir politikalarımıza rehberlik yapacağına inanıyorum."

BAKAN VARANK: AKILLI ŞEHİRLERE ÖNEM VERİYORUZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ise yaptığı konuşmada, "Şehirlerde tıpkı insanlar gibi karmaşık ve sofistike olur. Kentler aynı zamanda dinamik yapılarıyla üretimin büyümenin yeniliğin ve aklın merkezledir. Küresel gelirin yüzde 80'i kentlerde üretiliyor. Şehirleşme ve ekonomik kalkınma birbirini tamamlayan bir gelişme. Üretimi ve tüketimin tüm kodlarını değiştirmeye başlayan teknolojik gelişmeler şehirlerimizi etkiliyor. Biz hükümet olarak vatandaşlarımızın refahlarını yükseltme çabası içinde olduk. Şehirleşmede her zaman öncelikli alanlarımızdan bir tanesi oldu. Yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler oluşturmak bizim önceliğimiz. Biz bakanlık olarak teknolojiyi en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Akıllı şehirlere önem veriyoruz. Sürdürülebilir enerji çözümleri, sıfır atık, hızlı ulaşım sayesinde daha mutlu toplumlara giden süreci aslında ifade ediyor. Yapılan son analizlere göre akıllı şehirlerin getirdiği yenilikler 20 trilyon dolarlık katkı sağlayacaktır. 2023 sanayi ve teknoloji stratejimiz ülkemizdeki sağlıklı ve kapsamlı bir şekilde sürdürülmesini hedefliyor. Fikirden ürüne varıncaya dek her aşamada girişimcilerimizin yanında olacağız" dedi.

BAKAN KURUM: ÇARPIK KENTLEŞMEYLE MÜCADELE EDİYORUZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da çarpık kentleşme ve gecekondulaşmayla mücadele ettiklerini belirterek, "Şehirde yaşayanlar, kimliklerini yaşadığı mekana yansıtırlar. İnsan neyse şehir de odur. Benliğini ortaya koyar, kimliğini de gösterir. Atalarımız bir yere yerleştiğinde cami, hamam, köprü, medrese yapmışlardır. Biz de yapacağımız her projede atalarımızın bize bıraktığı o kimliği, o ruhu yaşatmak istiyoruz. Biz 21'inci yüzyılda şehirlerimizde hissettiğimiz o eski mutluluğu yakalayabilir miyiz, o sorunları tartışacağız. Ben Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak 'evet' diyorum. Ecdadımızın gösterdiği şehircilik örneklerine sahip çıkıp, geliştirip, önemli projeleri hayata geçireceğiz. Çarpık kentleşme ve gecekondulaşmayla mücadele ediyoruz. 850 bin yeni konut yaparak gecekondulaşmayı sağlıksız yapıya son verecek önemli adımı attık. Medeniyetimizin değerlerine uygun az katlı, özümüzü, kültürümüzü yansıtacak kentler inşa etmeliyiz. İklim değişikliğiyle ilgili mücadele ediyoruz. 7 bölgeyle ilgili çalışma başlattık. 15 maddelik çok önemli karar aldık. Şehirlerimizde uygulamaya başladık" diye konuştu.

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez ise yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ve çabalarının en ihtiyaç duyan kitlelere ulaşmasından dolayı kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Türkiye'nin çabası, ortaya koyduğu insani yardımlar herkes tarafından fark edilmektedir. Mutlu şehirlerin önümüzdeki 5 yıl için elzem olduğu kabul edilmelidir. Bu noktada çok daha fazlası yapılacaktır" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Emine Erdoan'a konuşmasının ardından Hereke halısı hediye etti.