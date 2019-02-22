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Kocaeli'de 'Güvenli Ev Projesi' hayata geçirildi

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), () - KOCAELİ İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği'nce 'Güvenli Ev Projesi' kapsamında ilk eğitim, Çayırova ilçesinde oturan Altan ailesinin evinde gerçekleştirildi. Aileye, olası kazalara karşı alınması...

Kocaeli'de 'Güvenli Ev Projesi' hayata geçirildi

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), () - KOCAELİ İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği'nce 'Güvenli Ev Projesi' kapsamında ilk eğitim, Çayırova ilçesinde oturan Altan ailesinin evinde gerçekleştirildi. Aileye, olası kazalara karşı alınması gereken önlemler ve ilk yardım ile ilgili bilgiler verildi.
Kocaeli İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği'nin 'Güvenli Ev Projesi' kapsamında, Çayırova'ya bağlı Özgürlük Mahallesi'nde oturan Altan ailesinin evinde eğitim verildi. Aile bireylerine, iş güvenliği uzmanı Ahmet Uysal ve iş yeri doktoru Saffet Akınal tarafından olası kazalara karşı alınması gereken önlemler ve ilk yardım ile ilgili bilgiler verildi. Dernek Başkanı Abbas Musa Gökburun da ailenin evine konuk oldu. Evde riskleri belirleyen iş güvenliği uzmanı, alınması gereken önlemleri aile bireylerine anlatarak, ev kazalarının önüne nasıl geçileceğinin ipuçlarını verdi. Özellikle devrilmelere karşı sabitlenmesi gereken dolaplar, elektrik tehlikelerine karşı alınması gereken önlemler, ev kazaları sonrası ilk yardımın nasıl olması gerektiği aileye anlatıldı. Ev kazalarıyla ilgili videolar izletilerek, önlemler hakkında bilgi verildi. Ayrıca olası afette toplanma merkezi olarak kullanılacak alan, harita üzerinde aileye gösterildi. Dernek tarafından aileye, ev güvenliğini sağlamaları için yangın söndürücü tüp, ilk yardım çantası ve ilk yardım el kitabı, çocuklar için ise iş güvenliği boyama kitabı hediye edildi.
Kocaeli İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği Başkanı Gökburun, "Dernek olarak güvenlik kültürünün gelişmesi için çocukların eğitiminin çok önemli olduğunu biliyor ve projelerimizi bu noktaya yoğunlaştırıyoruz. Daha önce okullarda başladığımız 'Güvenli Okul Projesi'ni bir adım daha genişleterek evlere taşıdık ve 'Güvenli Ev Projesi'yle ilk olarak Altan ailesine eğitimlerimizi verdik. Bu projenin Kocaeli başta olmak üzere tüm Türkiye'de yayılması adına tüm iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimlerimizi göreve davet ediyoruz. Eğitim materyallerimizi ve projenin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili tüm verileri paylaşmaya hazırız. Yeter ki bu güvenlik kültürü her eve ve tüm çocuklara yayılsın. Biz biliyoruz ki geleceğin güvenliği bugünden sorulur ve gelecekte yaşanacak kazaları önlemek adına biz bugünlerimizi iyi yetiştirmek zorundayız" dedi.

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