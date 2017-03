Kocaeli'de gazeteciler bisikletlendi

İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT Belediyesi "Haydi Bisikletle Habere" sloganıyla Kocaeli'nde yaklaşık 200 muhabire bisiklet hediye etti.

İzmit Belediyesi "Haydi Bisikletle Habere" sloganı ile Kocaeli'de muhabirlere bisiklet hediye etti. Cumhuriyet Parkı'ndaki bisiklet dağıtım törenine İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol ile gazeteciler katıldı. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol yaptığı konuşmada, "Lütfen bu bisikletleri habere giderken kullanalım. Gazetecilerin bisiklet kullanması toplumda daha etkili olacaktır. Aktif muhabirlik yapan arkadaşlarımıza bisikletlerini verdik. İl dışındaki arkadaşlarımız Belediye Başkanımızın projelerini gördükçe 'Her ile bir Nevzat Doğan lazım' diyor. İzmit Belediye Başkanımız Nevzat Doğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ise, "2009 seçimlerinde adaylık projelerimden birisi 'İzmit’i Seviyorum Bisiklete Biniyorum' projesiydi. Seçilir seçilmez de hemen projeyi hayata geçirmeye başladık. Bu konuda çok eleştirildim. Sabırla çalıştık, bisiklet yolları, bisiklet durakları yaptık. Akıllı bisikleti İzmit'e getirdik. Bisiklet eğitim pisti yaptık. 70 binden fazla kişiye bisiklet eğitimi verdik. 2012 yılından beri her yıl 5 bin öğrenciye bisiklet veriyoruz. Geçtiğimiz yıldan itibaren de öğrencilerle birlikte 5 bin öğretmenimize de bisiklet vermeye başladık. Bu seneyle birlikte dağıtılan bisiklet 50 bini geçecek. İzmit'i seviyorum bisiklete biniyorum, artık Türkiye'ye örnek oldu. Artık Türkiye'yi seviyorum, bisiklete biniyorum diyoruz. Basın mensupları her yerde bizim dilimiz, sesimiz oluyorsunuz. Gerçekten zor bir iş yapıyorsunuz. Yaptığınız işin zorluğunu biliyorum, sizlere her zaman destek olmaya çalıştık. Kocaeli'nde ilk medya evini biz açtık. Restore ettiğimiz bir yeri gazetecilere vererek Basın Müzesini açtık" dedi.

Bisikleti milli bir olay gördüğünü ifade eden Doğan, "Bisiklet sağlıktır, mutluluktur, çevrecidir, ekonomiktir. Türkiye'miz birçok sorunu yaşıyorsa da inanılmaz bir şekilde büyüyüp gelişiyor. Bizler batılılardan 5 kat 10 kat hızlı büyüyoruz. Ekonomide, sağlıkta, sosyal belediyecilikte onlardan daha hızlı gelişiyoruz. Avrupa bizden iyi durumda değil. Biz çok geriden geldik, onları yakalayıp geçeceğiz. 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz mutlaka gerçekleşecek. Bunu yaparken de çağın gerekliliklerini yapacağız. Gücümüzü birliğimizden alıyoruz. Ülkemizde yaşanan sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Bunun nedeni Anadolu coğrafyasını bizden almak istemeleridir. Haberlerinizde taraflı olmayın. Ama bir şeyi hiç unutmayın, vatanımıza milletimize ve değerlerimize sahip çıkarak çalışın. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz bin yıllardır olduğu gibi yine yaşamaya devam etsin. Bisikletler hepinize hayırlı olsun. Sizler, çok daha iyi şeylere layıksınız. Sizler örnek kişilersiniz. Sizin bisiklete binmeniz bir model olacak. Haydi Bisikletle Habere" diye konuştu.

Çetin Gürol, Nevzat Doğan'a teşekkür ederek plaket verdi. Daha sonra muhabirlere bisikletleri verildi.

