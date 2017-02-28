Kocaeli'de FETÖ'den 11 öğretmene gözaltı

İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 11 şüpheli öğretmen gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve örgütle irtibatlı kurumlarda görev yaptıkları tespit edilen 21 öğretmen hakkında bu sabah yapılan operasyonlarda 11 şüpheli öğretmen gözaltına alındı. 10 şüpheli öğretmenin de yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.