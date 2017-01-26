Kocaeli'de FETÖ davasında yüzbaşı tahliye edildi

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan 34 yaşındaki Deniz Yüzbaşı İslam Burak Çelebi ilk duruşmasında tahliye edildi.

Bugün Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Yüzbaşı İslam Burak Çelebi yargılandı. İslam Burak Çelebi savunmasında terör örgütü ile bağlantısının olmadığını belirterek, "Ben üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. İddia edildiği gibi atılı silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlemedim. Ben 2006 yılında Deniz Harp Okulu'nu bitirdim. Denizci subay oldum. Daha öncesinde Heybeli Ada'da bulunan deniz lisesinde okudum. İddianamede yazılı FETÖ/PDY terör örgütü ile bir irtibatım, bir ilişkim yoktur. Okullarında okumam, yurtlarında kalmam söz konusu değildir. İddianamede yer alan telefonumu bu davanın nedeni ile kendim teslim olduğum tarihe kadar kullandım. En az 3 senedir kullandığım bir telefondu. Ben herhangi bir şekilde Bylock kullanmadım. Bylock kaydı yaptırmadım. Mesajlaşmam, herhangi bir kişiyle Bylock ile görüşmem söz konusu değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

16 TEMMUZ GÜNÜ DÜĞÜNÜMÜ YAPTIK

Çelebi darbe girişimi sırasında Ankara'da bulunduğunu belirterek, "Ben 15 Temmuz tarihinde Ankara'daydım. 16 Temmuz saat 16.00'da Ankara Sincan'da düğünüm olacaktı. Onun hazırlıklarıyla meşguldüm. 15 Temmuz gecesi Ankara Batıkent'te teyzem G.N'nin evinde misafir olarak kaldım. Herhangi bir eyleme karışmam da söz konusu değildir. 16 Temmuz tarihinde düğünümü yaptık. Daha sonra gelini aldıktan sonra pazar günü Samsun'a gittik. Tekrar Samsun'da ikinci kez düğün yaptık. 21 Temmuz günü İzmir'e gittik. 22 Temmuz günü Alaçatı'ya gittik. Bunlar balayı kapsamdaki gezilerimizdir. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

BYLOCK KULLANMADIM

Çelebi, polisin Bylock raporu hakkında ise, "Ben o raporu kabul etmiyorum. Ben herhangi bir şekilde Bylock kullanmadım" dedi. Çelebi dosyada bulunan 'Orhangazi' isimli whatsapp yazışma çıktıları hakkında, "Orhangazi isimli bir whatsapp kullanıcısını tanımıyorum. Benim dosyada çıktısı bulunan Orhangazi isimli kişi ile ilgili whatsapp yazışma çıktıları ile bir ilgim yoktur, öyle bir yazışmadan da haberdar değilim" diyerek kendini savundu.

İslam Burak Çelebi'nin üzerine atılı suçun vasıf ve mahremiyeti, delillerin kısmen toplanmış olması, delillere etki edecek durumunun bulunmaması, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verilirken, hakkında adli kontrol uygulanmasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verildi.