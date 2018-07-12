Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı
Adnan Oktar'a operasyon, Oktar ve çok sayıda gözaltı
Adnan Oktar gözaltına alındı
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa

Kocaeli'de dereyi kirleten firmaya 175 bin lira ceza

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, İzmit Körfezi'ne akan Kirazdere'ye kimyasal madde bırakan firma, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü'ne gönderilen numunelerin karşılaştırılması sonucu tespit edildi....

Kocaeli'de dereyi kirleten firmaya 175 bin lira ceza
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, İzmit Körfezi'ne akan Kirazdere'ye kimyasal madde bırakan firma, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü'ne gönderilen numunelerin karşılaştırılması sonucu tespit edildi. Dereyi kirleten firmaya 175 bin 53 TL idari ceza uygulanırken, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
17 Şubat tarihinde Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi'nden geçerek İzmit Körfezi'ne dökülen Kirazdere'nin rengi turkuaza dönüştü. Borudan dereye akan suyun, derenin rengini değiştirdiği belirlendi. Bariyerler çekilip, vidanjör ile deredeki su çekilerek dere temizlenmeye çalışıldı. Kimyasal maddenin geldiği yerin tespit edilmesi için yağmur suyu kanallarının kapakları açılıp, kontrolde bulunuldu. Çevrede bulunan bir tesisten kimyasal maddenin bırakıldığı belirlenerek, varillerde bulunan mavi renkli, kokusuz kimyasal maddeden örnekler alındı. Tesisten ve dereden alınan numuneler analiz için Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK-MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü'ne gönderildi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, analiz sonuçlarına istinaden firmaya 175 bin 53 TL idari yaptırım uyguladı. Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunuldu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325