Kocaeli'de Bylock kullanan 9 askere gözaltı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları tespit edilen görevden uzaklaştırılan 9 jandarma subay, astsubay ve uzman çavuş gözaltına alınırken, 4 kişi ise aranıyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı emri ile görevden uzaklaştırılan, Bylock kullandıkları tespit edilen yüzbaşı İ.G, üsteğmen A.Y, üsteğmen N.A, üsteğmen L.G, teğmen H.İ.T, astsubay K.A, uzman çavuşlar E.Ç, B.E. ve İ.S. gözaltına alındı. Üsteğmen D.O, uzman çavuş M.A. ile ayrıca E.A.ve M.A.'nın arandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.