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Kocaeli'de 8 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi

İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan Çeçen uyruklu 8 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli Jandarma Komutanlığı, Körfez İlçesi İlimtepe Mahallesi'nde...

Kocaeli'de 8 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi

İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan Çeçen uyruklu 8 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Jandarma Komutanlığı, Körfez İlçesi İlimtepe Mahallesi'nde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Jandarmanın operasyonunda 8'i Çeçen uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. 2 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Çeçen uyruklu 8 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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