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Kocaeli'de 120 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde bir akaryakıt firmasına ait depolama tesislerinde yapılan kontrolde 4 tankın içerisinde bulunan 120 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık...

Kocaeli'de 120 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde bir akaryakıt firmasına ait depolama tesislerinde yapılan kontrolde 4 tankın içerisinde bulunan 120 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Körfez İlçesi'nde bulunan bir akaryakıt firmasına baskın düzenledi. Firmaya ait depolama alanında 120 bin litre akaryakıtın bulunduğu 4 tanktan numuneler alındı. Yapılan kontrolde akaryakıtın ulusal marker içermediği tespit edildi. Kaçak motorinin yurt dışından geldiği, ancak hangi ülkeden geldiği konusunda bilgi verilmedi. Firmada çalışan 3 kişi gözaltına alındı. 3 kişi serbest kalırken, konuyla ilgili adli işlem devam ediyor. 

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