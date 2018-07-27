Kocadon: Koşacağım en yüksek yer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı

BODRUM Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Muğla Muhtarlar Federasyonu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Kocadon, yerel seçimler için hedefini de açıklayarak, "Hani ara sıra diyorlar ya 'Mehmet Kocadon nereye koşuyor' diye. Mehmet Kocadon'un koşacağı en yüksek yer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığıdır. Başka yer yok arkadaşlar" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, Muğla Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Kozağaç Mahalle Muhtarı Kadir Gümüş ile yönetim kurulu üyesi muhtarlar tarafından karşılandı. Kocadon, muhtarlığın çok önemli bir kurum olduğunu belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığı konusu hakkında da konuşan Kocadon, "Kimseyle bir derdim yok, kimseyle kavgam yok. Ama benimle insanların derdi, kavgası olabilir. Biz onlara her zaman elimizi uzatmaya hazırız. Kimseyle bir alıp veremediğim yok. Açık ve net söylüyorum. Yerelden başka bir hedefim yok. Ben yerelim, yerelde kalacağım. Bunu daha önce de söyledim. Onun için kimsenin kafasında soru işareti olmasın. Hani ara sıra diyorlar ya 'Mehmet Kocadon nereye koşuyor' diye. Mehmet Kocadon'un koşacağı en yüksek yer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığıdır. Başka yer yok arkadaşlar" diye konuştu. Federasyon Başkanı Gümüş, Başkan Kocadon'a teşekkür ederek, tüm Muğla muhtarları adına bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.



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