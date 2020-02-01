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'Koca Yusuf Operasyonu' tamamlandı (2)
GENEL 01.02.2020, 21:25
BAKAN KOCA: MUTLUYUZ, MİNNETTARIZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçağın havaalanına inmesinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, uçağın inmesini alkışlarla karşılayan yolcuların görüntüsüyle paylaştığı mesajında, "Mutluyuz, minnettarız. Çin'in Vuhan kentinden, 42 yolcuyla gelen uçağımız başkentimize ulaştı. Milletimiz, devletimiz adına biz de onlar kadar mutluyuz" ifadelerini kullandı.
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