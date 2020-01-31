Son Dakika
'Koca Yusuf' Çin'deki vatandaşları getirmek için havalandı
GENEL 31.01.2020, 12:57
ÇİN'in Vuhan kentindeki koronavirüs salgını nedeniyle 34 Türk, 7 Azerbaycan, 7 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalandı.
Sağlık Bakanlığı, Çin'in Vuhan şehrinde virüse rastlanmayan 34 Türk, 7 Azerbaycan, 7 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşının Türkiye'ye getirilmesi için operasyon başlattı. 'Çin'deki Türk Vatandaşların Tahliyesi' operasyonu kapsamında Çin hükümetiyle gerekli görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmenin ardından, A400M askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', ambulans uçağa dönüştürüldü. Dün Kayseri'den Ankara'daki Etimesgut Askeri Havaalanı'na gelen uçağa, yakıt ikmali yapıldıktan sonra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hazırlanan tibbi malzemeler yüklendi. Yüklenen malzemeler arasında, bin adet biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 koruyucu filtreli maske, 1000 adet tek kullanımlık koruyucu kıyafet yer aldı. Hazırlıkların tamamlanması ardından uçak, 6 sağlık personeli ile Çin'deki vatandaşları Türkiye'ye getirmek üzere Ankara'dan hareket etti.
Sağlık Bakanlığı, Çin'in Vuhan şehrinde virüse rastlanmayan 34 Türk, 7 Azerbaycan, 7 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşının Türkiye'ye getirilmesi için operasyon başlattı. 'Çin'deki Türk Vatandaşların Tahliyesi' operasyonu kapsamında Çin hükümetiyle gerekli görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmenin ardından, A400M askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', ambulans uçağa dönüştürüldü. Dün Kayseri'den Ankara'daki Etimesgut Askeri Havaalanı'na gelen uçağa, yakıt ikmali yapıldıktan sonra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hazırlanan tibbi malzemeler yüklendi. Yüklenen malzemeler arasında, bin adet biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 koruyucu filtreli maske, 1000 adet tek kullanımlık koruyucu kıyafet yer aldı. Hazırlıkların tamamlanması ardından uçak, 6 sağlık personeli ile Çin'deki vatandaşları Türkiye'ye getirmek üzere Ankara'dan hareket etti.
9°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 31 Ocak 2020
|İmsak
|06:41
|Güneş
|08:09
|Öğle
|13:23
|İkindi
|16:02
|Akşam
|18:26
|Yatsı
|19:49
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|19
|41
|2. Fenerbahçe
|19
|37
|3. Başakşehir
|19
|36
|4. Trabzonspor
|18
|35
|5. Alanyaspor
|19
|35
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|19
|30
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|19
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|19
|21
|14. Konyaspor
|19
|18
|15. Antalyaspor
|19
|17
|16. Kasımpaşa
|19
|15
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|19
|40
|2. Erzurum BB
|19
|34
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Keçiörengücü
|19
|29
|5. Adana Demirspor
|19
|28
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Menemen Belediyespor
|19
|28
|9. Altay
|19
|27
|10. Giresunspor
|19
|27
|11. Fatih Karagümrük
|19
|24
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Osmanlıspor
|19
|17
|16. Adanaspor
|19
|14
|17. Boluspor
|19
|14
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|24
|70
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|24
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|46
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Getafe
|21
|36
|5. Atletico Madrid
|21
|36
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Valencia
|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Osasuna
|21
|28
|11. Granada
|21
|27
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|21
|23
|15. Eibar
|21
|23
|16. Real Valladolid
|21
|22
|17. Mallorca
|21
|18
|18. Celta de Vigo
|21
|17
|19. Leganés
|21
|15
|20. Espanyol
|21
|15
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016