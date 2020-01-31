'Koca Yusuf' Çin'deki vatandaşları getirmek için havalandı

ÇİN'in Vuhan kentindeki koronavirüs salgını nedeniyle 34 Türk, 7 Azerbaycan, 7 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalandı.Sağlık Bakanlığı, Çin'in Vuhan şehrinde virüse rastlanmayan 34 Türk, 7 Azerbaycan, 7 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşının Türkiye'ye getirilmesi için operasyon başlattı. 'Çin'deki Türk Vatandaşların Tahliyesi' operasyonu kapsamında Çin hükümetiyle gerekli görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmenin ardından, A400M askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', ambulans uçağa dönüştürüldü. Dün Kayseri'den Ankara'daki Etimesgut Askeri Havaalanı'na gelen uçağa, yakıt ikmali yapıldıktan sonra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hazırlanan tibbi malzemeler yüklendi. Yüklenen malzemeler arasında, bin adet biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 koruyucu filtreli maske, 1000 adet tek kullanımlık koruyucu kıyafet yer aldı. Hazırlıkların tamamlanması ardından uçak, 6 sağlık personeli ile Çin'deki vatandaşları Türkiye'ye getirmek üzere Ankara'dan hareket etti.