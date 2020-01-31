'Koca Yusuf' Çin'deki vatandaşları getirmek için havalandı (2)

YAKIT İKMALİNİN ARDINDAN YENİDEN HAVALANDI

Ambulans uçağa çevrilen A400M askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a vardı. Buradaki yakıt ikmalinin ardından yeniden havalanan askeri uçağın gece yarısı civarında Vuhan'a ulaşması bekleniyor. 2 enfeksiyon uzmanı, 4 enfeksiyon kontrol hemşiresi ve sağlık ekibinin de yer aldığı uçak, salgının yaşandığı Vuhan'da yaşayan ve dönme taleplerini ileten Türk vatandaşı ile dost ülke vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek.

ANKARA, ()