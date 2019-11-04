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Koca yürekli çocuk
ANTALYA'da bisikletli bir çocuk, elinde Türk bayrağıyla bağıra bağıra 'Gündoğmuş Marşı'nı söyledi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydettiği görüntü, sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşilyurt...
GENEL 03.11.2019, 16:34
ANTALYA'da bisikletli bir çocuk, elinde Türk bayrağıyla bağıra bağıra 'Gündoğmuş Marşı'nı söyledi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydettiği görüntü, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.
Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaklaşık 10 yaşlarındaki erkek çocuğu, bisikletle sokakta gezdiği sırada elinde Türk bayrağıyla bağıra bağıra 'Gündoğmuş Marşı'nı söyledi. O sırada sokakta seyir halindeki otomobildeki sürücü, çocuğun görüntüsünü çekti. Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasıyla video, binlerce kişi tarafından beğenildi.
Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaklaşık 10 yaşlarındaki erkek çocuğu, bisikletle sokakta gezdiği sırada elinde Türk bayrağıyla bağıra bağıra 'Gündoğmuş Marşı'nı söyledi. O sırada sokakta seyir halindeki otomobildeki sürücü, çocuğun görüntüsünü çekti. Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasıyla video, binlerce kişi tarafından beğenildi.
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