Koca şiddetinde bacağını kaybetti, şimdi kadına karşı şiddet için mücadele edecek

MANİSA'da boşanmak isteyen eşi Sibel Köse’yi (34) pompalı tüfekle vurarak sağ bacağının kesilmesine neden olan Mustafa Köse (39), 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yozgat'ta 2 çocuğuyla yeni bir hayat kurmaya çalışan Sibel Köse, "Özellikle kadın cinayetleriyle, çocuk istismarıyla ilgili konularda engelleyici çalışmalar yapmak istiyorum" dedi.

Yazar Sibel Köse, 12 yıl önce Yozgat'ta görücü usulüyle evlendi ve evliliğinin 3’ü ayında itabaren eşi Mustafa Köse'den şiddet görmeye başladı. Sibel Köse, ayrılmak istediğini söyledi, ancak eşi bunu kabul etmedi. Şiddetin dozunu her gün daha da arttıran koca, Sibel Köse'nin kitap yazmasını engellemek için elini kesmekle tehdit etti. Daha fazla dayanamayan Sibel Köse, 2 çocuğunu da yanına alıp Manisa'ya gitti. Kocasından boşanmak ve yeni bir hayata başlamak isteyen Sibel Köse'nin peşini eşi Mustafa Köse bırakmadı. Mustafa Köse, Manisa'da parkta sıkıştırdığı karısına pompalı tüfekle ateş etti. İki bacağından yaralanan kadının sağ bacağı 2 ameliyatın ardından hastanede kesildi.

19 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan ve Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mustafa Köse'ye, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 19 yıl hapis cezası verildi. Mahkemenin kararının ardından Yozgat’a dönen ve protez bacakla ayağı kalkabilen Sibel Köse, dava sürecinde kendisine destek olan kadın örgütlerine teşekkür etti. Mahkemenin kararının kendisini mutlu ettiğini anlatan Sibel Köse, 2 oğluyla birlikte güzel bir hayat kurmak istediğini söyledi. Sibel Köse, "Daha güzel işlere imza atmak istiyorum. Özellikle kadın cinayetleriyle ilgili, çocuk istismarıyla ilgili konularda engelleyici çalışmalar yapmak istiyorum. Ben bu yolda yalnız yürümedim ve başkalarının da yalnız yürümesini istemiyorum" diye konuştu.

BOŞANMA DAVASI DEVAM EDİYOR

Sibel Köse, kendisini pompalı tüfekle yaralayan ve bir bacağının kesilmesine neden olan kocasından ayrılmak için açtığı boşanma davasının devam ettiğini ve Mart ayında yapılacak duruşmada boşanmanın resmi olarak gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.



