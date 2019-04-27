Koç, keçi ve oğlaklar güzellik yarışmasında boy gösterdi

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Teke Yöresi Tarım, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı'nda Honamlı tekeleri, Honamlı oğlakları ve Merinos koçları güzellik yarışmasında boy gösterdi.

Burdur Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Uzayçatı'da düzenlenen güzellik yarışmasına Burdur merkez ve ilçeleriyle köylerinden Honamlı teke kategorisinde 14, Merinos koç kategorisinde 23, oğlak kategorisinde ise 14 üreticinin hayvanları jüriye kendilerini beğendirmek için podyumda salındı.

Jürinin değerlendirmesi sonucu Honamlı teke kategorisinde Çatağıl köyünden Engin Aksoy'un tekesi birinci, Bucak Yüreğil köyünden Mehmet Can'ın tekesi ikinci ve Kemer Akören köyünden Rafet Ece'nin tekesi üçüncü oldu.

Merinos koç kategorisinde Yeşilova Kavak köyünden Halil Ekici'nin koçu birinci, Kemer Elmacık köyünden Muhammet Obut'un koçu ikinci, Karamanlı Kağılcık köyünden Mustafa Güneş'in koçu üçüncü oldu. Honamlı oğlak kategorisinde ise Yeşilova Yarışlı köyünden Hayrettin Akhan'ın oğlağı birinci, Bucak Yüreğil köyünden Bekir Ardıç'ın oğlağı ikinci, Merkez Çatağıl köyünden Hüseyin Sertbaş'ın oğlağı ise üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Darcan, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, Burdur Veteriner Hekimler Odası Başkanı Kazım Üstüner ve Burdur Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yakup Yıldız tarafından verildi.

FOTOĞRAFLI