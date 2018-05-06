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KOAH hastası Fatma ana, Erdoğan ile tanışıp muradına erdi

AK Parti'nin Kayseri mitingine burnunda hortum, elinde oksijen tüpüyle katılan KOAH hastası Fatma Kocaaslan, bayrak ve el sallayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkatini çekmeyi başardı. Platformda yanına yaklaşıp ''Buyur...

KOAH hastası Fatma ana, Erdoğan ile tanışıp muradına erdi
AK Parti'nin Kayseri mitingine burnunda hortum, elinde oksijen tüpüyle katılan KOAH hastası Fatma Kocaaslan, bayrak ve el sallayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkatini çekmeyi başardı. Platformda yanına yaklaşıp ''Buyur ana'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaaslan'ın fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi.
Melikgazi ilçesi Kaykop Semti'nde oturan 5 çocuk annesi Fatma Kocaaslan (70), hayranlık duyduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görebilmek için komşularıyla birlikte otobüse binip, Cumhuriyet Alanı'ndaki Ak Parti mitingine gitti. Kocaaslan, komşuları ve 112 Acil yardım ekiplerinin yardımı ile kurulan platformun hemen yanında kendisine yer buldu. Başbakan Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Milletvekili Op. Dr. İsmail Tamer, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Aksaray Milletvekili ve Ak Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, burnunda solunum hortumları sağ elinde oksijen tüpü bulunan, sol elindeki Türk bayrağını sallayan KOAH hastası Fatma Kocaaslan'ı fark edip, yakından ilgilendi.
Bir süre sonra ezan okunmasını fırsat bilen Fatma Kocaaslan, konuşmasını kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Cumhurbaşkanım, senin hayranınım. Bidene elini sıkıyım. Gadanı alırım, uğuruna ölürüm Erdoğan" diye seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Kocaaslan'ın bu çağrısına kayıtsız kalmadı. Yanına yaklaşıp, platformda diz çökerek Fatma Kocaaslan'ın elini sıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buyur ana. Bir arzun mu var?'' diye sordu. Sadece tanışıp, fotoğraf çektirmek istediğini söyleyen Kocaaslan'a, Erdoğan, ''Konuşmam bitince hallederiz'' diye cevap verdi.
Mitingin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektiren Fatma Kocaaslan, ''Dünyalar benim oldu. Azmin elinden bir şey kurtulmaz. Komşularıma, yakınlarıma, Cumhurbaşkanı ile görüşüp, gelecem diye söz vermiştim'' dedi.

FOTOĞRAFLI

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