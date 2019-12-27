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Klimalı duraklar evsizlere ev oldu
ANTALYA'da geceleri kullanılmayan klimalı otobüs durakları, evsizlerin mekanı oldu. Kent merkezinde farklı noktalarda bulunan klimalı otobüs durakları, evsizlerin sığınağı haline geldi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının 6 dereceye...
GENEL 27.12.2019, 08:23
ANTALYA'da geceleri kullanılmayan klimalı otobüs durakları, evsizlerin mekanı oldu.
Kent merkezinde farklı noktalarda bulunan klimalı otobüs durakları, evsizlerin sığınağı haline geldi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düşmesiyle, soğuktan en çok evsizler etkilendi. Evsizler, gecenin ayazından korunmak için cadde üzerlerinde bulunan klimalı otobüs duraklarına sığınıyor. Evsizler, yanlarında getirdikleri battaniyeleri üstlerine örterek geceyi klimalı duraklarda geçiriyor.
Kent merkezinde farklı noktalarda bulunan klimalı otobüs durakları, evsizlerin sığınağı haline geldi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düşmesiyle, soğuktan en çok evsizler etkilendi. Evsizler, gecenin ayazından korunmak için cadde üzerlerinde bulunan klimalı otobüs duraklarına sığınıyor. Evsizler, yanlarında getirdikleri battaniyeleri üstlerine örterek geceyi klimalı duraklarda geçiriyor.
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