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Kleopatra Koyu yargıya taşındı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Kemer'e bağlı Tekirova turizm bölgesindeki Kleopatra Koyu'nun yıllık 505 bin TL kira bedeliyle üç firmanın ortaklığındaki şirkete 29 yıllığına kiraya verildiği ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması...

Kleopatra Koyu yargıya taşındı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Kemer'e bağlı Tekirova turizm bölgesindeki Kleopatra Koyu'nun yıllık 505 bin TL kira bedeliyle üç firmanın ortaklığındaki şirkete 29 yıllığına kiraya verildiği ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açıldı.
Tekirova bölgesindeki Kleopatra Koyu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce 30 Mayıs'ta yapılan ihaleyle, üç firmanın oluşturduğu ortaklığa 29 yıllığına kiralandı. Antalya Barosu, Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Tekirova'da yaşayan bazı vatandaşlar, ihalenin iptali için Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Dava dilekçesinde, Kleopatra Koyu'nu yapılaşmaya açan 6 Nisan 2018 onay tarihli Tekirova Tabiat Parkı Gelişim Planı'nın öncelikle yürütmesinin durdurulması, yargılama sonunda da iptal edilmesi talep edildi. Dilekçede, planı hazırlayan Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın yapılaşmayı onaylamaya yetkisi bulunmadığı belirtildi.

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