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Klasik Volkswagenlere gözü gibi bakıyor
BURSA'nın Mudanya ilçesinde yaşayan Yüksel Akın (59), halk arasında kaplumbağa (vosvos) olarak bilinen klasik Volkswagen otomobilleriyle çocuğu gibi ilgileniyor. Yıllar önce başlayan Volkswagen sevgisinin ilk günkü gibi devam ettiğini söyleyen...
GENEL 29.08.2019, 07:41
BURSA'nın Mudanya ilçesinde yaşayan Yüksel Akın (59), halk arasında kaplumbağa (vosvos) olarak bilinen klasik Volkswagen otomobilleriyle çocuğu gibi ilgileniyor. Yıllar önce başlayan Volkswagen sevgisinin ilk günkü gibi devam ettiğini söyleyen Akın, kendi atölyesinde 4 otomobilinin tamir ve bakımlarını yapıyor. Klasik otomobillerini satmayı düşünmediğini belirten Akın, ''Her birini çocuğum olarak görüyorum'' dedi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayan Yüksel Akın, klasik otomobil sevgisi ile ilçede yaşayan vatandaşların ilgisini çekiyor. Akın, her biri en az 55 yıllık vosvos otomobillerine rengarenk süslemeler, tamir ve bakım yapıyor. Klasik otomobil merakının 30 yıl önce başladığını söyleyen Yüksel Akın, “Hayalimde, kırmızı bir vosvos aldım. Ama sürekli arıza çıkartıyordu. Bu arabanın altından kalkamayacağımı düşündüm. Ama daha sonra bende sevda haline geldi. Bu otomobillerden vazgeçmem. Çok kişi satmam için diretiyor ama asla satmayı düşünmüyorum'' dedi.
'OTOMOBİLLERİ SEVİYORSAN, TAMİRİNDEN ANLAYACAKSIN'
Klasik otmobillerini çocuğu gibi gördüğünü söyleyen Akın, "Biri kızım, biri oğlum. Bir de küçük oğlum var. İsim takmadım. 4 tane vosvosum var. Şimdi 1963 model bir vosvos daha aldım. Onu toparlamak için uğraşıyorum. Hurdalardan, çöplerden topladığım malzemelerle yapıyorum süslemelerini” dedi. Klasik otomobillerinin tüm tamir ve bakımlarını kendisinin yaptığını kaydeden Akın, “Boyası kaportası bütün tamirini kendim yapıyorum. Zevk alıyorum bu işten. Aslında marangozum. İnsan sevince her şeyi yapabiliyor. Bu otomobilleri seviyorsan, tamirinden anlayacaksın. Arabayı sevmelisin. Yolda kalabilir, son model araba da kalıyor. Ama bu arabalar tamire girdiğinde illaki çalışıyor'' dedi
'SEVDİKLERİME BIRAKACAĞIM'
Vosvosların, vatandaşların ilgisini çektiğini ve güzel tepkiler aldığını kaydeden Akın, "Gelen tepkiler çok güzel. Gören herkesin yüzü gülüyor. Özellikle caddelerde gezerken küçük çocukların ilgisi büyük oluyor. Araçlarımı ölene kadar satmayı düşünmüyorum. Ölünce sevdiklerime bağışlamak istiyorum. Biliyorlar zaten benim satmayacağımı. Sevdiklerime bırakacağım" dedi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayan Yüksel Akın, klasik otomobil sevgisi ile ilçede yaşayan vatandaşların ilgisini çekiyor. Akın, her biri en az 55 yıllık vosvos otomobillerine rengarenk süslemeler, tamir ve bakım yapıyor. Klasik otomobil merakının 30 yıl önce başladığını söyleyen Yüksel Akın, “Hayalimde, kırmızı bir vosvos aldım. Ama sürekli arıza çıkartıyordu. Bu arabanın altından kalkamayacağımı düşündüm. Ama daha sonra bende sevda haline geldi. Bu otomobillerden vazgeçmem. Çok kişi satmam için diretiyor ama asla satmayı düşünmüyorum'' dedi.
'OTOMOBİLLERİ SEVİYORSAN, TAMİRİNDEN ANLAYACAKSIN'
Klasik otmobillerini çocuğu gibi gördüğünü söyleyen Akın, "Biri kızım, biri oğlum. Bir de küçük oğlum var. İsim takmadım. 4 tane vosvosum var. Şimdi 1963 model bir vosvos daha aldım. Onu toparlamak için uğraşıyorum. Hurdalardan, çöplerden topladığım malzemelerle yapıyorum süslemelerini” dedi. Klasik otomobillerinin tüm tamir ve bakımlarını kendisinin yaptığını kaydeden Akın, “Boyası kaportası bütün tamirini kendim yapıyorum. Zevk alıyorum bu işten. Aslında marangozum. İnsan sevince her şeyi yapabiliyor. Bu otomobilleri seviyorsan, tamirinden anlayacaksın. Arabayı sevmelisin. Yolda kalabilir, son model araba da kalıyor. Ama bu arabalar tamire girdiğinde illaki çalışıyor'' dedi
'SEVDİKLERİME BIRAKACAĞIM'
Vosvosların, vatandaşların ilgisini çektiğini ve güzel tepkiler aldığını kaydeden Akın, "Gelen tepkiler çok güzel. Gören herkesin yüzü gülüyor. Özellikle caddelerde gezerken küçük çocukların ilgisi büyük oluyor. Araçlarımı ölene kadar satmayı düşünmüyorum. Ölünce sevdiklerime bağışlamak istiyorum. Biliyorlar zaten benim satmayacağımı. Sevdiklerime bırakacağım" dedi.
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