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Klasik otomobillerin 30 Ağustos turu

  İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, () İSTANBUL Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Maltepe'den Dolmabahce Sarayı önüne kadar ilerledi. Yaklaşık 100 araçlık konvoy Maltepe'den Türk bayraklarıyla zafer...

Klasik otomobillerin 30 Ağustos turu

 

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, () İSTANBUL Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Maltepe'den Dolmabahce Sarayı önüne kadar ilerledi.

Yaklaşık 100 araçlık konvoy Maltepe'den Türk bayraklarıyla zafer konvoyu oluşturup hareket etti. Çevredekiler kornalar ve alkışlarla konvoya destek verdi.  Atatürk'e benzerliğiyle bilinen Göksel Kaya, "Ata" aracı üzerinden çevredekileri selamladı. Konvoy 15 Temmuz Şehitler köprüsünden geçerek Dolmabahçe'ye ulaştı.  Konvoyun ilerleyişi sırasında "Ata" aracı bir kaç kez arıza yapmasına ramen zafer turunu tamamladı.  Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da, Balmumcu'dan Dolmabahce'ye kadar Ata aracına bindi. 

(FOTOĞRAF)

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