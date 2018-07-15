Klasik otomobillere hayat veriyor

BURSA'da oto tamircisi Ali Ersöz'ün atölyesinde hurdaya dönen klasik otomobiller, yeniden hayat buluyor. Klasik otomobillere çocukluktan gelen bir merakının olduğunu belirten Ersöz, "25-30 bin liraya alınan hurda klasik otomobillerin değeri, bizim dokunuşumuzla 250-300 bin liraya çıkıyor" dedi.Bursa'da baba mesleği olan oto tamirciliğini yaklaşık 40 yıldır yapan Ali Ersöz (48), hurdaya dönen klasik otomobilleri yeniden eski haline getiriyor. Tamirhanelerinin yaklaşık 60 yıldır kendileri tarafından işletildiğini belirten Ersöz'e gelen araçlar arasında 60-70 yıllık klasikler de var. Klasik araçlara merakının çocukluk yıllarında başladığını ifade eden Ali Ersöz, o dönemde babasının tamir ettiği araçların şimdi klasik kategorisinde olduğunu söyledi. Babasının yanına çırak olarak girdiği günden bu yana 300'e yakın klasik araç tamir ettiklerini söyleyen Ersöz, kendisine gelen müşterilerinin de klasik otomobil tutkunu olduğunu belirtti. Ersöz "Arabalar bize neredeyse ömrünü doldurmuş halde geliyor. Biz de bu arabaları dağıtıyoruz, parçalıyoruz. Bazı parçaları tedarik ediyoruz, bazılarını biz üretiyoruz. Tamamen fabrikadan çıkmış orijinal haline getirmeye çalışıyoruz" dedi.'YILDA 5-6 ARAÇ TAMİR EDİYORUZ'Gelen otomobilleri yenilemek için geceli gündüzlü çalıştıklarını ifade eden Ali Ersöz, "Burada büyük emek veriyoruz. Bir aracın 6 ayda çıkması mümkün değil. Yılda da ekibin durumuna göre 5-6 araç çıkarabiliyoruz" dedi.Araçların durumuna göre 20 bin ile 150 bin lira arası masraf yapıldığını da belirten Ali Ersöz, "Hurda halinde 20-30 bin liraya alınan bir klasik aracın değeri, bizim dokunuşumuzla 250-300 bin lira olabiliyor" ifadelerini kullandı.

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