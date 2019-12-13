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Klasik otomobil müzesinde sergilenen imzalı 'Batmobile', filmi yaşatıyor

Melis KARAKUZULU/İZMİR, ()- İZMİR’in Torbalı ilçesindeki klasik otomobil müzesinde 1885- 2016 arasındaki yıllarda üretilen 70 otomobil ile 45 motosiklet modeli bulunuyor. 1966 yılında çekilen Batman filminde kullanılan ‘Batmobile’ın...

GENEL 13.12.2019, 09:33
Klasik otomobil müzesinde sergilenen imzalı 'Batmobile', filmi yaşatıyor

Melis KARAKUZULU/İZMİR, ()- İZMİR’in Torbalı ilçesindeki klasik otomobil müzesinde 1885- 2016 arasındaki yıllarda üretilen 70 otomobil ile 45 motosiklet modeli bulunuyor. 1966 yılında çekilen Batman filminde kullanılan ‘Batmobile’ın birebir kopyası olan ve içinde oyuncuların ıslak imzalarının bulunduğu otomobil, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. 
Torbalı'daki klasik otomobil müzesinde 1886 yılında ilk üretilen otomobil ve motosikletten, 2016 yılında üretilen modern modellere kadar birçok araç bulunuyor. 70 otomobil ve 45 motosikletten oluşan geniş koleksiyon, yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçiler, gruplar halinde müzeye gelerek, rengarenk ve çeşit çeşit araba modellerini inceliyor. Firmaların sonradan aslına uygun şekilde ürettiği 1885 yılına ait dünyanın ilk motosiklet modeli ve 1886 yılına ait dünyanın ilk otomobil modeli, müzenin en değerli parçalarını oluşturuyor. Bir dönem birçok insanın hayalini süsleyen gösterişli otomobillerin yanı sıra, 1966 yılında Batman filminde kullanılmış orijinal motosiklet ‘Batcycle’ ve filmde kullanılan otomobilin birebir kopyası ‘Batmobile’, filmin tutkunları tarafından ilgiyle karşılanıyor. Ziyaretçilerin fotoğraf çektirmeden sergiden ayrılmadıkları ‘Batmobile’, ön kısmında film oyuncularının ıslak imzalarını da taşıyor. Otomobilin içinde bulunan Robin ve Batman karakterlerine ait cansız mankenler ise, ziyaretçilere adeta filmi yaşatıyor. Müzeye gelen her yaştan ziyaretçi, bu ilgi çekici araçların önünde durup incelemeden geçmiyor. Yetişkinler,  kendileriyle aynı yaşta olan arabaları görmenin heyecanını yaşıyor. Müzede ayrıca, 1935 yılında üretilen Amerikalı ünlü bir ekmek markasının minibüsü ve 1914 yılından kalma, sebze satışı yapmak için kullanılan minibüs geçmişe götürüyor.
‘TÜM ZİYARETÇİLER MÜZEDEN MUTLU AYRILIYOR’
Müzedeki araçlarla ilgili bilgi veren Operasyon Uzmanı Yaprak Doğramacı, "Birinci salonda 1960’tan günümüze kadar olan araç modelleri var. Devamındaki salonda daha çok savaş öncesi dönemden kalma otomobiller var. 3’üncü salonda ise tek bir markanın koleksiyonu var. Bunların yanında eşarp, model otomobil ve maskot koleksiyonumuz var. Batman filmine ait araçlar, müzenin özellikle çocuklar tarafından oldukça ilgiyle karşılanan parçalarından ikisi. Bazı insanlar çok hevesli, bazıları da istemeyerek geliyor. Ama hemen hemen hepsi buradan mutlu bir şekilde ayrılıyor. Çünkü hepsinin ilgi alanına uygun küçük detaylar mevcut. Çocuklar ve erkekler daha ilgili oldukları için, daha mutlu oluyor. Büyük ve renkli araçlar oldukça ilgi görüyor" dedi.
Dokuz Eylül Üniversitesi’nden okul kulübünün gezisiyle müzeye gelen Zehra Akkoca (22), "Aslında bu kadar fazla klasik model araba çeşitleri olduğunu bilmiyordum. Özellikle Batmobile’ın içindeki cansız mankenler çok gerçekçi olmuş. Burada olduğum için mutluyum. Televizyonlarda ve reklamlarda gördüğümüz belli başlı klasik otomobil modelleri dışında model bilmiyordum. Buraya geldiğimde çok şaşırdım. Bu arabaları gördüğümde 1960’lara 1970’lere geri döndüm" diye konuştu.
'HAYALİMDEKİ ARABAYI GÖRDÜM'
Müzeye ilk defa gelen Naci Özgür (76), "Çok güzel arabalar gördüm, şimdiye kadar görmediklerim vardı. Almanya’da böyle bir müze gezmiştim, burası daha güzel ve daha bakımlı. Gördüklerim beni geçmişe götürdü. En baştaki İtalyan markalı kırmızı araba, gençliğimde benim hayalimdi. Onu görmek beni çok heyecanlandırdı" dedi.
Batmobile’ın fotoğraflarını çeken Halime Yıldız (59) da, "Müze çok güzel, bu kadar eski ve tarihi arabayı burada buluşturmaları çok harika bir şey. Batman filmindeki araba çok muhteşem. Özellikle filmlerde kullanılan araçların kopyalarının sergilenmesi bizim açımızdan bulunmaz bir nimet" diye konuştu.
'OTOMOBİLLERİN EVRİMİNİ GÖRÜYORUZ'
Dünyada ilk üretilen otomobili inceleyen Ali Şükün (73) ise, "2 sene önce de geldim, bugün de farklı arabalar gördüm. Hiçbir şey ilk çıktığı gibi değil. Bugünkü arabalarla karşılaştırdığımızda evrimleşmenin bile çok farklı bir düzeyde olduğunu görüyoruz. Evrim dediğimiz olayı anlatmak için gençlerimizi bu müzeye getirmemiz lazım. Dünyadaki her olay bu evrimi yaşamıştır. Çocuklarımıza geleceğimizi göstermek için dünü ve bugünü de anlatmak gerekir. Hayalim dışındaki otomobilleri gördüm burada, çok farklı ve çok güzel bir şey. Yeni nesli de müzeciliğe özendirmek lazım" dedi.

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