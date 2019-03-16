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Klasik minibüsü 2’nci kata çıkardı

Selçuk BAŞAR/ARAKLI (Trabzon), ()- TRABZON’un Araklı ilçesinde Fatih Alemdar, satın aldığı halk arasında 'Vosvos' olarak bilinen 1972 model minibüsü, kafeteryaya dönüştüreceği binanın 2'nci katına çıkardı. Araklı ilçesinde...

Klasik minibüsü 2’nci kata çıkardı

Selçuk BAŞAR/ARAKLI (Trabzon), ()- TRABZON’un Araklı ilçesinde Fatih Alemdar, satın aldığı halk arasında 'Vosvos' olarak bilinen 1972 model minibüsü, kafeteryaya dönüştüreceği binanın 2'nci katına çıkardı.
Araklı ilçesinde oturan Fatih Alemdar, sıra dışı bir kafeterya açmak için çalışma başlattı. Alemdar, satın aldığı halk arasında 'Vosvos' olarak bilinen 1972 model minibüsü vinç yardımıyla binanın 2'nci katına çıkardı. Kafetaryanın iç düzenlemesi tamamlandığında, müşteriler, minibüste oturabilecek. Binanın dışından minibüsü görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.
10 yıl önce minibüsü satın aldığını, kendisinin de aynı araçtan kullandığını anlatan Fatih Alemdar, "Kafeterya açmayı düşünüyorum. Kına gecesi, küçük toplantılar da yapılabilecek. Karaoke odamız olacak. Çok amaçlı mütevazi bir yer planlıyoruz. 150 metrekare civarında bir salonumuz var. Minibüsü de buraya çıkardık. Ekonomik şartlar ne zaman elverirse, o zaman kafeteryayı tamamlayacağız. Minibüsü orada görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Bize soruyorlar, biz de anlatıyoruz” dedi.

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