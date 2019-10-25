Klasik araçlar Kıbrıs’ta görücüye çıktı

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘7.Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi’ ile klasik otomobiller görücüye çıktı. Etkinliğe İstanbul Rumeli Üniversitesi de 1987 Model Mercedes-Benz 300SDL ile katıldı.

Oğuz Özyalçın’ın anısına Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘7. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi’ gerçekleşti. İstanbul Rumeli Üniversitesi Klasik Araçlar, Hobi ve Restorasyon Kulübü’nün de katıldığı etkinlikte renkli sahneler yaşandı.

Birbirinden özel klasik otomobillerin katıldığı organizasyonda nostalji rüzgarları esti. 110 klasik aracın yer aldığı etkinliğe, üniversite 1987 Model Mercedes-Benz 300SDL ile katıldı.

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü'nün özel daveti ile etkinlikte yer aldıklarını söyleyen kulüp danışmanı Ali Koç, “Bu özel etkinlikte üniversitemizi 1987 model klasik aracımız ile temsil etme şansını yakaladık. Türkiye’de birçok etkinliğe katılmış olmamıza rağmen, yurtdışı etkinliği fırsatı bulmuş olmak ve üniversitemizi temsil etmek bizler için oldukça heyecan vericiydi. Yıllarını klasik otomobil hobisine adamış duayenlerin yanında, gençlerin oluşturduğu bir üniversite kulübü olmamız ise ayrıca ilgi uyandırdı. Gençlere bu hobiyi sevdirmek ve yaşatmak adına, ülkemizde klasik otomobil kulübünü bünyesinde bulunduran, ilk ve tek üniversite olmamız ayrı bir gurur kaynağı oldu” dedi.