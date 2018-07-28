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KKTC’de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı (2)

TÜRKİYE UYARDI Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirtilen FETÖ şüphelilerinin yakalanmasında bir hafta önce Türkiye'den KKTC'li yetkilelere yapılan uyarının etkili olduğu ortaya çıktı. Türkiye'den aralarında albay, yarbay, üsteğmen...

KKTC’de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı (2)

TÜRKİYE UYARDI
Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirtilen FETÖ şüphelilerinin yakalanmasında bir hafta önce Türkiye'den KKTC'li yetkilelere yapılan uyarının etkili olduğu ortaya çıktı. Türkiye'den aralarında albay, yarbay, üsteğmen ve teğmenlerin de bulunduğu bir grup FETÖ şüphelisinin Girne yat limanından Yunanistan'a oradan da Almanya'ya kaçacakları yönündeki bilgi üzerine KKTC'de polis özel bir ekip kurdu. Polisler, yat limanında şüphelileri yakalamak için bekledi.
GEMİYE OPERASYON
Dün saat 22.00 sıralarında limanın yanında bulunan Girne Kalesi'nin arkasına bir gemi yaklaştı. Polis gemiyi izlemeye aldı. Gemiye bir grup bindi. Polis gemi yola çıkacağı zaman harekete geçti. Geminin etrafı sarıldı, içeri giren polisler aralarında çocukların da bulunduğu 45 kişiyi yakaladı. Zanlıların sorgusu sürüyor.

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