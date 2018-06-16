KKTC'ye balayına gitti, sandaletle girmek istediği gece kulübünde dövüldü (2)

MÜSTEŞAR ESENYEL: GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) balayı için gelen yaşam koçu İlter Faik Kaya'nın, sandaletle girmek istediği gece kulübüne alınmadığı gerekçesiyle tartıştığı güvenlik görevlileri tarafından dövülmesi Turizm Bakanlığı'nı harekete geçirdi. KKTC Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, olayla ilgili gerekli adımlarını atılacağını belirterek, yaşananların münferit bir olay olduğunu, asla Kuzey Kıbrıs'ın doğasına uygun olmadığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs turizminin olumlu imajı açısından çok olumsuz ve hoş olmayan bir durumla karşı karşıya olduklarını ifade eden Esenyel, 'Çok üzgünüz. İlter Bey ile bayramdan sonra iletişime geçeceğiz, konunun da takipçisi olacağız' dedi. Esenyel, 'İlter Bey'den konuyla ilgili olarak gerekli özür de dilenecektir' dedi.

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, ()-

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