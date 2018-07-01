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KKTC Turizm Bakanı'ndan Acun Ilıcalı'ya ‘tanıtım’ plaketi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Acun Ilıcalı'ya adanın tanıtımına katkı sağladığı için plaket verdi. Survivor 2018 finaline konuk olan Fikri Ataoğlu, Acun Ilıcalı'ya KKTC'nin tanıtımına yaptığı...

KKTC Turizm Bakanı'ndan Acun Ilıcalı'ya ‘tanıtım’ plaketi
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Acun Ilıcalı'ya adanın tanıtımına katkı sağladığı için plaket verdi.
Survivor 2018 finaline konuk olan Fikri Ataoğlu, Acun Ilıcalı'ya KKTC'nin tanıtımına yaptığı katkı nedeniyle plaket verdi. Ataoğlu, "Acun Bey, burada final yaparak bizleri onurlandırmaktadır. Kuzey Kıbrıs'ın anavatan Türkiyemize ve yurt dışına tanıtımına katkısını çok önemsiyoruz. Ülkem adına kendisine teşekkür ediyorum" dedi.
Acun Ilıcalı da yavru vatan olarak bildikleri KKTC'yi çok sevdiklerini kaydetti. Kuzey Kıbrıs'ın gündeme gelmesinin kendilerini de mutlu ettiğini ifade eden Ilıcalı, "KKTC'de final yapmak bir gelenek haline geldi. Kıbrıslı Türkler, bizleri bağırlarına basıyor. Bizler de onları çok seviyoruz" diye konuştu.

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