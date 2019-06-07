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KKTC Turizm Bakanı, Kurşunlu Şelalesi'ni gezdi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - BAYRAM tatilini Antalya'da geçiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ailesiyle Kurşunlu Şelalesi'ni gezdi. Şelale, bayramda 20 bine yakın ziyaretçi ağırladı. Antalya Kundu'da...

KKTC Turizm Bakanı, Kurşunlu Şelalesi'ni gezdi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - BAYRAM tatilini Antalya'da geçiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ailesiyle Kurşunlu Şelalesi'ni gezdi. Şelale, bayramda 20 bine yakın ziyaretçi ağırladı.
Antalya Kundu'da 5 yıldızlı bir otelde konaklayan KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu ve ailesi, kentin tarihi ve doğal bazı değerlerini de gezdi. Bakan Ataoğlu, ailesiyle birlikte doğa harikası Kurşunlu Şelalesi'ni de gezdi. Şelalenin maskotları Leonardo ve Da Vinci adlı papağanlarla fotoğraflar çektiren Ataoğlu, Kurşunlu Şelalesi işletmecileri Erol Avcı ve Fikret Çıtırgı tarafından şelale hakkında bilgilendirildi. Kurşunlu Şelalesi'ne daha önce de geldiğini belirten Ataoğlu, bayramı Antalya'da geçirmekten mutlu olduklarını söyledi.
İNSAN AKINI YAŞANDI
Aksu ilçesindeki 1980'li yıllarda milli park ilan edilen Kurşunlu Şelalesi Milli Park Alanı, 70 dönümü ziyarete açık toplam 270 dekarlık alanı kapsıyor. Selçuklu dönemine ait 700 yıllık su değirmeninin bulunduğu, 18 metreden dökülen büyük şelale ve alt kısımlarında 7 küçük şelaleciğin bulunduğu park alanı, tropik ormanları andıran doğal yapısıyla, özellikle sıcak havalarda serin bir ortam sunuyor. Ramazan Bayramı'nda ise hem Antalyalılar hem de yerli ve yabancı turist akını yaşandı. 3 günlük bayram tatilinin özellikle ikinci ve üçüncü günleri büyük yoğunluk yaşanan şelaleye yaklaşık 20 bin kişi geldi.

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