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KKTC: Suriye'deki gelişmeleri Türkiye ile yakından takip ediyoruz

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'deki gelişmelerin Türkiye ile birlikte yakından izlendiği kaydedildi. ABD, Fransa ve İngiltere'nin sabaha karşı...

KKTC: Suriye'deki gelişmeleri Türkiye ile yakından takip ediyoruz

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'deki gelişmelerin Türkiye ile birlikte yakından izlendiği kaydedildi.
ABD, Fransa ve İngiltere'nin sabaha karşı Suriye'ye gerçekleştirdiği hava saldırısıyla ilgili KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. "KKTC olarak sivillere karşı başta kimyasal silah olmak üzere herhangi bir biçimde zarar verecek her tür saldırıyı kınıyoruz ve sorumlularının cezalandırılmasının bu türden olaylarının tekrarının önlenmesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz" denilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bu bağlamda sabah saatlerinde Suriye'de belirli hedeflere karşı düzenlenen füze saldırılarının yeni bölgesel gerginliklere ve silahlı çatışmalara neden olmadan tamamlanmasını umut ediyoruz. Dileriz bölgemizdeki bu gerginlik en erken zamanda son bulur ve kimden gelirse gelsin sivillerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak gelişmeler yaşanmaz. Dün itibarıyla bir yandan Güvenlik Kuvvetleri Komutanımız diğer yandansa Barış Kuvvetleri Komutanımızla Kıbrıs adası etrafındaki ve genel anlamda bölgemizdeki gelişmeleri özellikle güvenlik perspektifinden ele aldık. Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri ile işbirliği halinde bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz, KKTC karasuları ve sahilleri herhangi bir güvenlik tehlikesiyle karşı karşıya değildir."

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