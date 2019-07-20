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KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı Antalya'da kutlandı

Tolga YILDIRIM-Emrah Gül/ANTALYA, () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 45'inci yıl dönümü Antalya'da törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal...

KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı Antalya'da kutlandı

Tolga YILDIRIM-Emrah Gül/ANTALYA, () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 45'inci yıl dönümü Antalya'da törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram'ın yanı sıra Kıbrıs gazileri de katıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram, 1974 yılındaki barış ve özgürlük harekatının 45'inci yıldönümünü kutladıklarını anlattı. Harekat sonrası Kıbrıs Türklerinin özgürlüğüne kavuştuğunu söyleyen Beyazbayram, "Harekat Osmanlı sonrası Türk aleminin topraklarını genişlettiği ilk harekattır. 20 Temmuz, Kıbrıs Türk halkının varlığında önemli dönüm noktasıdır. Barış ve Özgürlük Harekatı, Kıbrıs Türkünü Rum zulmünden kurtarmıştır. Barış harekatı gerçek anlamıyla Doğu Akdeniz haklarına barış ve huzur getirmiştir" dedi.
Kıbrıs Türk halkının anavatanla sorunları çözerek daha iyiye ulaşmanın yollarını aradığını vurgulayan Beyazbayram, "Güney Kıbrıs Rum yönetimi adada hidrokarbon faaliyetlerini hukuka aykırı sürdürmektedir. Bu, adadaki gerilimi artırmaktadır. Rumların tek yanlı faaliyetlerini sürdürdüğü işbirliğinden kaçındığı sürece bizler halkımızın haklarını korumak için gerekli adımları atacağımızı herkes bilmeli. Doğu Akdeniz'de zenginliğin paylaşımı hakça olmalı" diye konuştu.
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