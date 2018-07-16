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KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: BM Barış Gücü postacılık yapıyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün 1964 yılından bu yana değişen şartlarda işlevini önemli ölçüde yitirdiğini söyledi. Özersay,...

KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: BM Barış Gücü postacılık yapıyor
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün 1964 yılından bu yana değişen şartlarda işlevini önemli ölçüde yitirdiğini söyledi. Özersay, BM askerinin Ada'da iki taraf arasında mektup taşıyan postacı konumuna geldiğini ifade etti.
BM askeri gücünün Kıbrıs'taki statükoyu temsil eder konuma geldiğine dikkat çeken KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rumların, BM askeri gücünün Ada'da varlığını sürdürmesi yönündeki talebini eleştirdi. Özersay, "İki taraf arasında mektupları taşıyan postacı konumundaki askeri bir güç olmadan da iki tarafın sivil toplum örgütleri, siyasileri, askeri yetkilileri gayet tabii görüşebilir. Bunun için arada BM'nin olmasına gerek olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.
'BM STATÜKOYU KORUR DURUMDA GELDİ'
Özersay, Kıbrıs Rum tarafının, "Türk askeri burada bulunduğu sürece BM Barış Gücü Kıbrıs'ta kalmalıdır" yönünde yaptığı açıklamaya da tepki gösterdi. "BM Barış Gücü Kıbrıs'a 1964'te, Türk askeri Kıbrıs'ta yokken geldi. BM Barış Gücü'nün varlığı bu adada 1963-1974 yılları arasında şiddeti hiçbir biçimde önleyemedi" diye konuşan Özersay, şöyle devam etti:
"Kaldı ki aynı Barış Gücü, 44'üncü yıl dönümü olan faşist Yunan darbesini de değil engellemek, sadece seyretti. Anakronik bir analizle BM Barış Gücü'ne Türk askerine karşı Rum tarafını koruyan bir misyon yüklemeye çalışmak kadar anlamsız bir yaklaşım olamaz. Şimdilerde Kıbrıs Rum tarafı, BM Barış Gücü'nü sanki adadaki Türk askerine karşı Rum tarafını koruyormuş gibi bir görüntü çizmek için adeta kendini paralıyor. Peki Rum tarafı bu anlamsız ve zorlama ilişkiyi neden kurmaya çabalıyor? En önemli neden, statükonun değişmesini istemiyor oluşudur. BM Barış Gücü 54 yılda adeta statükoyu temsil eder bir konuma geldi. 1964 yılında tanımlanmış olan görevi-mandası bugünün koşullarında anlamını önemli ölçüde yitirdi."
'RUMLARI MEMNUN ETME PEŞİNDE'
BM Barış Gücü'ne ilişkin hazırlanan son rapor taslağında Rumları memnun edecek ifadelere yer verildiğine dikkat çeken KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, şunları kaydetti:
"Rum tarafının bu konuda neden bu kadar endişelendiğini anlamak için NATO'da geçen hafta yapılan toplantıda yaşanan 'askeri harcamalara kim ne kadar katkı yapacak' tartışmasına bakmak gerekir. Ancak bunun da ötesinde, BM'nin kendi içinde bazı önemli aktörlerin bu barış gücü misyonlarının gözden geçirilmesi ve gereksiz harcamaların kısılması, gereksiz askeri operasyonlara da son verilmesi yönündeki talebi ile karşı karşıya olunduğunun bilinmesinde yarar var. BM Barış Gücü'nün görev süresi uzatılmaz ya da görevleri ve yapısı önemli ölçüde revize edilirse Kıbrıs Rum Tarafı yarım asırdır devamından memnun olduğu statükonun en temel retoriğini aynen sürdüremeyecek."

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