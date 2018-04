KKTC Dışişleri Bakanı: İzolasyonlar Rumların uzlaşmaz tutumunu besliyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıslı Türkler'in, seyahat belgelerinin kabul edilmesinden temsiliyete, ticaretten eğitime, kültüre, sanattan spora yaşamın her alanına yayılan birtakım kısıtlamalar altında yaşamaya maruz bırakıldığını söyledi.

Bu durumun Kıbrıs Rum tarafının çözüm konusundaki uzlaşmaz tutumunu beslediğine dikkat çeken Özersay, Kıbrıslı Türkler'e yönelik izolasyonun sürdüğü her geçen gün Kıbrıslı Rumlar'ın Kıbrıslı Türklerle gücü ve zenginliği paylaşmaktan daha da uzaklaştığını belirtti.

Özersay, KKTC’nin 'Kıbrıs Türk Devleti' adıyla gözlemci üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısına katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Özersay, Kıbrıs Türk halkının hala günlük hayatlarının her anında haksız ve adaletsiz izolasyonların etkileriyle karşı karşıya olduğuna işaret etti. Özersay; İslam ülkeleri'ne, Kuzey Kıbrıs'a yönelik ilgilerinin artması çağrısı da yaptı.



FOTOĞRAFLI