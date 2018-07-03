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KKTC'den Rumlara çağrı: Erdoğan'ı beraber çiçeklerle karşılayalım

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapacağı ziyaret, Rumların birinci gündem maddesi olmaya devam ediyor. Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, Erdoğan’ın  KKTC’ye yapacağı ziyaretten rahatsızlık...

KKTC'den Rumlara çağrı: Erdoğan'ı beraber çiçeklerle karşılayalım
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapacağı ziyaret, Rumların birinci gündem maddesi olmaya devam ediyor. Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, Erdoğan’ın  KKTC’ye yapacağı ziyaretten rahatsızlık duyduklarını söylerken, muhabirine açıklama yapan KKTC ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Rumları Erdoğan'ı karşılamak için Ercan Havlimanı'na davet etti.
Özgürgün, "1963'ten sonra kan gölüne dönen Kıbrıs'a barış ve huzuru getiren Anavatan ve garantör ülke Türkiyemizin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Rumların çiçeklerle karşılaması gerekir. Bizler Rumları hep beraber havaalanına davet ediyoruz. Ellerine çiçeklerini alsınlar, karşılamaya katılsınlar" dedi.
'RUMLARI DA KURTARDIK'
Mavroyannis'in açıklamalarını 'saçma' olarak değerlendiren Özgürgün, "Mavroyannis veya Rum liderliği eline çiçek alarak Ercan'a gelmeli. Türkiyemiz olmasa Rumlar da barış ve huzurun olmadığı bir Ada'da yaşıyor olacaktı. Bizler Kıbrıslı Türkler olarak gururluyuz, mutluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan bizleri Kıbrıs Türk halkına gönülden seven biridir. Türkiyemiz olmasaydı, bizler olmazdık" dedi. 
ÇİPRAS KKTC'YE GELSİN
Rum sosyal medyasında 'Erdoğan Rum lider Nikos Anastasiadis ile buluşsun' yönünde yapılan propagandayı da değerlendiren Özgürgün, "Sayın Tsipras Çipras, Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı'yı ziyaret ederse Sayın Erdoğan da Sayın Anastasiadis'i ziyaret eder" dedi.
Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da "Sayın Erdoğan'ın ilk ziyaretini KKTC'ye yapması dünyaya da bir mesajdır. 'Kıbrıslı Türkler yalnız değildir' mesajını Anavatanımız net olarak vermektedir. Mutluyuz ki Anavatanımız var" diye konuştu.

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