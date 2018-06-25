Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a,  Yunanistan Başbakanı Çipras'tan tebrik 
Erdoğan'a,  Yunanistan Başbakanı Çipras'tan tebrik 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü
Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile...
İstanbul'da bölge bölge seçilen yeni milletvekilleri
İstanbul Milletvekilleri partilere göre dağılımı
Oy kullanmaya gelince yakalanan 22 kişi tutuklandı
Oy kullanmaya gelince yakalanan 22...

KKTC'den Çavuşoğlu'na kutlama telefonu

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, seçimler nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayıp, tebrik etti. KKTC Başbakan Yardımcısı...

KKTC'den Çavuşoğlu'na kutlama telefonu
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, seçimler nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayıp, tebrik etti.
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayıp, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AK Parti hükümetinin elde ettiği başarıyı kutladı. Özersay, sonuçların Türkiye Cumhuriyeti için hayırlı olmasını diledi.
Özersay'a teşekkür eden Çavuşoğlu da, yakında KKTC'yi ziyaret edebileceğini ifade etti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325