KKTC'den ABD'nin doğal gaz açıklamasına tepki: Kabul edilir değil

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Ada'da temaslar yapan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'in doğal gaz konusunda Rumları destekleyen açıklamalarına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Amerikalı yetkilinin, Kıbrıslı Türklere de ait olduğu Kıbrıslı Rumlar da dahil ilgili tüm taraflarca kabul edilen doğal gaz konusunda yaptığı dünkü açıklama, konu hakkında işbirliği çabalarına da darbe vurmuştur. 'Ada'da çözümü destekliyoruz' diyenlerin çözümün tam aksine olan eylemleri desteklemeleri kabul edilir değildir" denildi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'in yaptığı ziyaretin ve sözlerinin çözümsüzlüğe hizmet ettiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mitchell'in Ada'ya yaptığı ziyaret ve bu kapsamdaki görüşme programı ile açıklamaları, Kıbrıs sorunu müzakerelerinde neden bir yere varılamadığını bize bir kez daha net şekilde göstermiştir. Uluslararası toplum, Kıbrıs Rum liderliğinin Kıbrıslı Türklerin iradesini yok sayan tek yanlı adımlarını destekledikçe, Güney Kıbrıs çözümden bir o kadar daha uzaklaşacaktır. Kıbrıslı Rumlara, geçen yıllar içinde, önce adayı tek başına temsil etme imkânı verilmesi, ardından çözüm olmadan AB üyeliğinin altın tepside sunulması ve şimdi de çözüm olmadan ve Kıbrıs Türkü'nün rızasını almadan doğal gaz çalışmalarına devam etmesine müsade edilmesi, sadece ve sadece çözümsüzlüğe hizmet eder."

ABD'li yetkilinin KKTC'de muadil görüşme yapmaktan da kaçındığı kaydedilen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, bunun kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Göreve atanmasının ardından Adamıza yaptığı ilk ziyarette böylesine dengesiz bir görüşme programını tercih eden ABD yetkilisinin soruna adil ve tarafsız bakabileceği hususunda, tarafımızda ciddi şüphe oluşmuştur. Bu konudaki rahatsızlığımızın ABD Büyükelçiliği yetkililerine iletildiğini ve bu yaklaşımı güven vermeyen, samimiyetten yoksun bir yaklaşım olarak değerlendirdiğimizi her platformda gündeme getireceğimizi saygıdeğer halkımızın bilgisine sunarız."

Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'in, Washington yönetiminin Rumlar'ın Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramasına destek verdiğini söylediği ileri sürülmüştü..