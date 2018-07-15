KKTC'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) darbe girişiminin 2'nci yıl dönümü dolayısıyla başkent Lefkoşa'daki Şehitler Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. Törene Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da katıldı.

Anma töreninde konuşan Büyükelçi Kanbay, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ mensuplarına karşı durulduğunu söyledi. Kanbay, "FETÖ tarafından tertiplenen ihanet teşebbüsü o gece Cumhurbaşkanı, Başbakan, halk, güvenlik kuruluşları ve basının çabalarıyla önlendi" dedi. Darbe girişiminin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Büyükelçi Kanbay, böyle olayların tekrar yaşanmaması için dersler çıkarılmasının önemli olduğunu kaydetti.



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