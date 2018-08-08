KKTC'de üniversiteliler için 'pasaport' kararı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) üniversitelerde okuyan öğrencilere pasaport kullanma zorunluluğu getirildi. Eylül ayında başlanacak uygulamaya göre, üniversiteliler, ülkeye pasaportla giriş yapacak.

KKTC'de milli eğitim, içişleri ve sağlık bakanlıklarının koordinasyonunda, 'Kayıt Kabul Tüzüğü ve Öğrenci İzni Tüzüğü' hazırlandı. Tüzüğe göre, KKTC'deki üniversitelerde okuyan öğrenciler, yeni eğitim-öğretim dönemi için ülkeye pasaportla giriş yapacak. Pasaportu olmayanlara ise pasaport, öğrenci belgesi ve sağlık raporu temini için 90 gün süre tanınacak. KKTC'ye Türkiye'den gelen öğrenciler, pasaportla yaptığı işlemi 2 yılda 1, diğer ülkelerden gelen öğrenciler ise her yıl yenileyecek.

90 GÜN SÜRE TANINACAK

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamayla ülkeye öğrenci olarak gelip, farklı işler yapanların engellenmesinin amaçlandığını söyledi. Eğitimdeki kalitenin de yükseleceğini kaydeden Öztürkler, "Pasaportu olmayan öğrenciyi Ada'ya almayacağız, demiyoruz. Onların önlerinde 90 günleri olacak" dedi.

KKTC'deki üniversitelerde 101 bine yakın öğrenci eğitim görüyor. 101 bin öğrenciden 59 bininin Türkiye'den, 30 bininin diğer ülkelerden ve 12 bininin de KKTC vatandaşı olduğu belirtildi.

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