Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...
ABD'de üst geçit çöktü, ölü ve yaralılar var
Üst geçit çöktü, ölü ve...
ABD'de savaş uçağı düştü
ABD'de savaş uçağı düştü
İran'da düşen uçağın kadın pilotunun cenazesi, Konya'da
Kumpas mağduru kadın pilot ölmese...

KKTC'de Türkiye'den giden haraç çetesine operasyon: 6 tutuklama

KKTC'de kumarhaneler, gece kulüpleri ve bazı iş yerlerini tehdit ederek haraç toplamaya çalışan bir çete çökertildi. Türkiye'den geldikleri belirtilen 6 şüpheli tutuklandı. Polis, çete ihbarları üzerine çalışma başlattı. Türkiye'den...

KKTC'de Türkiye'den giden haraç çetesine operasyon: 6 tutuklama
KKTC'de kumarhaneler, gece kulüpleri ve bazı iş yerlerini tehdit ederek haraç toplamaya çalışan bir çete çökertildi. Türkiye'den geldikleri belirtilen 6 şüpheli tutuklandı.
Polis, çete ihbarları üzerine çalışma başlattı. Türkiye'den gelerek kumarhaneler, gece kulüpleri ve iş yerlerinde tehditle haraç topladıkları iddiasıyla Onur Ergün, İsmail Arer, Ali İncekara, Şenol Sofu, Uğur Bayrak ve Nurettin Cihan Hanlıoğlu gözaltına alındı. Çete üyesi oldukları iddiasıyla 7 kişinin de arandığı belirtildi. 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece çete suçlamasıyla tutuklanırken, ele geçirilen bir silaha da el konuldu. 
'KUMAR OYNAMAYA GELDİK'
Tutuklanan şüphelilerin mahkemede suçlamaları reddettiği ve o ortak beyanda bulunarak, "Biz kumar oynamaya, tatil yapıp eğlenmeye geldik. Kimseyi tehdit etmedik. Bulunan silahla da hiçbir alakamız yok" dediği öğrenildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314