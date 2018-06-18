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KKTC'de sandık başlarında son gün yoğunluğu

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan Türkiye vatandaşları, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimi için Lefkoşa'da oy kullanmaya devam ediyor. Oy verme...

KKTC'de sandık başlarında son gün yoğunluğu

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan Türkiye vatandaşları, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimi için Lefkoşa'da oy kullanmaya devam ediyor. Oy verme işleminin son gününde sandık başlarında uzun kuyruklar oluştu. 
KKTC'de yaşamını sürdüren Türkiye vatandaşları, 16 Haziran Cumartesi günü başlayan ve bugün saat 21.00'de sona erecek oy verme işlemi için Lefkoşa'ya geliyor. Cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçiminde oy kullanmak isteyen Türkler, sandık başlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Müsteşarı ve Seçim Bina Sorumlusu Ertuğrul Demirci, ülkede seçime katılımla ilgili bilgi verdi. Şu ana kadar 29 bin 396 oy kullanıldığını açıklayan Demirci, seçime katılım oranından memnun olduklarını söyledi.
KKTC'de 106 bin 500 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçimin ikinci tura kalması halinde seçmenler, 30 Haziran ile 2 Temmuz arasında yeniden sandık başına gelecek.

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